Ведущему удалось предотвратить скандал, вызванный закрытием телеканалов

Андрею Норкину снова удалось поставить на место одного из приглашенных экспертов в программе "Место встречи". Ведущий одним словом остановил спор с украинской журналисткой Яниной Лазаревой.

Одной из тем недавнего выпуска стало закрытие трех украинских каналов. Журналистка поддержала решение Владимира Зеленского, отметив, что "российская пропаганда" на телевидении запрещена украинским законодательством.

Журналистов же, которые из-за блокировки потеряли работу, по мнению Лазаревой, жалеть не нужно – они сами выбирали СМИ и силой их туда никто не тащил. Однако она отметила, что такая защита информационного рынка все же не является совсем законной – вопросы с точки зрения юридической стороны у нее есть.

Норкин попытался ответить Лазаревой, но она его перебила. Тогда ведущий не выдержал, решив остановить журналистку: "Янина! Тихо!"

Блокировку телеканалов на Украине также поддержал Дмитрий Гордон. После слов ведущего о том, что он даже выпил водки за здоровье президента, узнав о его решении, из себя едва не вышел Владимир Соловьев.