До обета целомудрия: Вассерман показал себя в молодости

До обета целомудрия: Вассерман показал себя в молодости
Анатолий Вассерман. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналист вспомнил девушку, которая покорила его сердце

Анатолий Вассерман – известный на всю страну журналист и публицист. Мало кто знает, как телеведущий выглядел в свои детские годы.

На официальном сайте Вассермана появились два архивных снимка. На одном из них маленький Толя улыбается, выразительно глядя в сторону. На второй фотографии будущая звезда запечатлена со своими родителями – теплофизиком Александром Анатольевичем и бухгалтером Линой Ильиничной.

Примечательно, что данные фото были сделаны до того, как журналист дал обет целомудрия. Анатолий Александрович пришел к этому, будучи в 18-летнем возрасте.

По словам Вассермана, на такой серьезный поступок его подвигла юношеская глупость. Публицист заявил – он помнит только одну девушку, в которую был влюблен, передает "Пятый канал".

"Было много девушек, которые мне в той или иной мере нравились, но в рамках данного мною по юношеской глупости обета целомудрия, я не фиксировал их в памяти", – отметил телеведущий.

Елена Некифорова стала той единственной, которая покорила сердце Анатолия Александровича до принятия им обета. Поэтому ее образ навсегда запомнился Вассерману.

Напомним, журналист обрел популярность после участия в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?". Также он стал звездой программы "Своя игра". 

Ранее Вассерман выступил за присоединение Украины к России. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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