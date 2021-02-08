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Анатолий Вассерман – известный на всю страну журналист и публицист. Мало кто знает, как телеведущий выглядел в свои детские годы.
На официальном сайте Вассермана появились два архивных снимка. На одном из них маленький Толя улыбается, выразительно глядя в сторону. На второй фотографии будущая звезда запечатлена со своими родителями – теплофизиком Александром Анатольевичем и бухгалтером Линой Ильиничной.
Примечательно, что данные фото были сделаны до того, как журналист дал обет целомудрия. Анатолий Александрович пришел к этому, будучи в 18-летнем возрасте.
По словам Вассермана, на такой серьезный поступок его подвигла юношеская глупость. Публицист заявил – он помнит только одну девушку, в которую был влюблен, передает "Пятый канал".
"Было много девушек, которые мне в той или иной мере нравились, но в рамках данного мною по юношеской глупости обета целомудрия, я не фиксировал их в памяти", – отметил телеведущий.
Елена Некифорова стала той единственной, которая покорила сердце Анатолия Александровича до принятия им обета. Поэтому ее образ навсегда запомнился Вассерману.
Напомним, журналист обрел популярность после участия в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?". Также он стал звездой программы "Своя игра".
Ранее Вассерман выступил за присоединение Украины к России.
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