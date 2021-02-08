"Хороша Маша": 56-летняя Распутина показала фигуру в бикини

"Хороша Маша": 56-летняя Распутина показала фигуру в бикини
Маша Распутина. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица поделилась видео с отдыха

Маша Распутина похвасталась фигурой в бикини. Видео появилось на личной инстаграм-странице звезды 90-х.

На записи одетая в цветастый раздельный купальник Распутина позирует перед камерой, демонстрируя подтянутую фигуру и белоснежную улыбку.

Видео 56-летняя певица сопроводила собственной песней "Ты меня не буди".

"Всегда приятно возвращаться туда, где было хорошо..." – написала артистка.

По всей видимости, звезда сейчас находится на отдыхе. Это подтверждает шоколадный цвет кожи Распутиной.

Поклонники исполнительницы хита "Роза чайная" отметили, что Маша выглядит моложе своих лет. Они завалили певицу многочисленными комплиментами.

"Ваше тело за 30 лет совсем не изменилось!", "Потрясающая", "Хороша Маша", "Просто огонь!!!", "Так держать, красотка, нос утерла молодым", "Вот это форма!!!" – восхитились пользователи "Инстаграм".

Напомним, на данный момент Распутина состоит в браке с бизнесменом Виктором Захаровым. У пары есть общая дочь – 20-летняя Мария. Также у артистки имеется 35-летняя дочь Лидия от первого брака.

Перед Новым годом звезда 90-х показала, как выглядит ее младшая наследница. Артистка опубликовала трогательный семейный снимок. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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