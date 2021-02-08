Женщина призвала родственников звезды установить достойный памятник в честь умершего

Могила покойного музыканта Евгения Осина выглядит совершенно неухоженной: на протяжении двух лет там красуется одинокий крест и небрежно повешенное фото с артистом. По словам возлюбленной ушедшего из жизни исполнителя Елены Скорняковой, Евгений заслужил при жизни достойного памятника после своей кончины. Однако экс-супруга музыканта Наталья Черемисина заявила в беседе со СМИ, что не нуждается в посторонней помощи, и поставит через какое-то время хорошее надгробие.

Несколько лет назад на могиле Осина неизвестные подожгли крест. В инциденте обвинили дочку Елены – 12-летнюю Настю, которая, как утверждает женщина, оказалась из-за травли в стрессовой ситуации. Скорнякова заявила, что ее наследница искренне любила музыканта.

Возлюбленная покойного артиста обратилась к дочери Осина и его бывшей супруге, призвав поставить ему памятник и "элементарно прикрутить рамку".

"А у них дома, коттеджи, авторские права. Его жена Наталья ему изменяла. Я не могу с его родственниками нормально общаться. Им он при жизни был не нужен. После его смерти они вдруг начали говорить, кто я такая", – заявилаженщина в эфире телешоу "Звезды сошлись".

Сама Агния Осина, дочь артиста, заявила, что переживает от того, что покойный родитель не смог присутствовать на ее свадьбе.

