Певец провел время в парке развлечений

Филипп Киркоров провел несколько дней в Соединенных Штатах и уже сегодня вернулся в Россию. Поп-король устроил себе экстремальный отдых: прокатился на аттракционах и сходил в комнату страха. Однако на опубликованных из путешествия кадрах певец, которого поклонники привыкли видеть брюнетом, предстал совершенно седым.

Артист побывал в развлекательном парке Universal Studios в Орландо вместе с ведущей Екатериной Гусевой и хореографом Константином Вечерским. Вся компания побывала на аттракционе, посвященном Кинг-Конгу, где посетителей сначала пугали жуткими звуками, а затем предложили им съехать на водной горке.

Эмоции от такого небольшого приключения Киркоров показал в Инстаграм-историях. Певец время от времени смеялся и снимал своих приятелей на камеру.

"Приехал получить заряд эмоций перед новыми проектами и премьерами!" – поделился он в публикации.

На свежих фото и видео можно заметить, что волосы Киркорова полностью седые. Впрочем, скорее всего это лишь часть его нового имиджа: не секрет, что артист любит экспериментировать с внешним видом.

Ранее стало известно, что порой Филипп Киркоров обижал стилиста Александра Шевчука, который ушел из жизни в конце января.