Продюсера разозлили нападки народа после сделанной им прививки

Максима Фадеева раскритиковали после того, как ему вкололи препарат против коронавируса. Об этом продюсер рассказал в своем инстаграм-аккаунте.

По словам Фадеева, он не был готов к нападкам со стороны общественности.

"И вот одна из тем, которую я хотел бы с вами обсудить – это тема прививки, которую я поставил и за которую получил кучу всевозможной гадости", – заявил Максим Александрович.

Музыкант сообщил, что ему начали желать смерти. Нашлись и те, кто обвинил Фадеева в призывах в вакцинированию. По мнению некоторых, если препарат ввести в организм ребенка, то в дальнейшем он будет якобы бесплодным. Таким образом, в словах артиста уловили его "намерение" истребить весь русский народ.

Продюсер был шокирован, что на него вылили столько грязи.

"Все вранье, которое пишется – меня просто трясет от этого всего", – добавил он.

Фадеев решил поделиться личным опытом. Он рассказал, что на следующий день после вакцинации у него немного болело место прививки. На следующий вечер появилось состояние сильной сонливости. Других неприятных симптомов у музыканта не было, передает URA.RU.

Ранее Максим Александрович высказался о новом члене жюри "Голоса" Криде.