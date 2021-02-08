Перед смертью Легкоступовой сделали опасную операцию на мозге

У певицы резко начались осложнения после травмы головы

Вскрылись новые подробности трагедии с Валентиной Легкоступовой. Так, стало известно, что за несколько дней до своей смерти артистка пережила серьезную операцию. При этом родные исполнительницы хита "Ягода-малина" умолчали данный факт.

Выяснилось, что 7 августа Легкоступова впала в кому. Ее срочно отправили в отделение реанимации с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Проведя тщательное обследование, врачи поставили певице диагноз – острая субдуральная гематома головного мозга, передает газета "Коммерсант".

Спустя несколько дней у Валентины Валерьевны наступила клиническая смерть. Специалисты смогли откачать артистку, проведя опасную операцию и удалив отек мозга. К сожалению, хирургическое вмешательство не дало результатов. 14 августа знаменитость скончалась.

Тогда экспертиза подтвердила, что кончина Легкоступовой была вызвана травмой головы. Также на ее теле обнаружили кровоподтеки. Эксперты продолжают выяснять, имеет ли смерть звезды криминальный характер, или же певица случайно поскользнулась в ванной.

Следователям предстоит провести оценку действиям врачей, к которым попала артистка. Сообщается, что медики так старались спасти Валентину Валерьевну, что неумышленно сломали ей ребро.

Ранее дочь покойной Анэтта Бриль рассказала, что стало прахом Легкоступовой.