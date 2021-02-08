Угодившего в больницу Преснякова растерзали россияне

Угодившего в больницу Преснякова растерзали россияне
Никита Пресняков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Интернет-пользователи заявили, что далеко не у всех есть столько дней, как у актера

Никита Пресняков рассказал о том, что он собрался проходить плановую диспансеризацию. Некоторые подписчики актера негативно восприняли данную новость.

В "Инстаграм" внук Аллы Пугачевой сообщил, что он раз в год обходит всех врачей. Свое предпочтение артист всегда отдает одному лечебно-диагностическому центру, расположенному в Москве.

Пресняков-младший посоветовал поклонникам не пренебрегать своим здоровьем. Он призвал всех последовать его примеру.

Пользователи Сети выяснили, сколько стоит обследование в медучреждении. Оказывается, за прием у ряда врачей нужно заплатить более ста тысяч рублей.

Подписчики не стали скрывать своего негодования. Ведь, по их словам, среднестатистический россиянин не может позволить себе такие дорогие услуги.

"А многие не могут себе позволить молока. Вы молодцы! Похвастались! Как будто ребенку помогли выжить", "На тебе пахать и пахать надо, а ты по клиникам бегаешь… Смешно", "Простым смертным это не по силам", – высказались возмущенные комментаторы.

Но не все так категорично восприняли публикацию Никиты. Нашлись и те, кто похвалил молодого человека за внимание к своему здоровью.

Ранее актер показал, как выглядит его элитная квартира, подаренная Примадонной.

Анастасия ГОРЮНОВА

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Ирина
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Мы с детьми сильно нуждаемся в вашей поддержке! Я похоронила мужа и осталась одна с двумя маленькими детьми. Ни работы, ни денег, ни еды. Со съемной квартиры обещают выгнать если не оплатим следующий месяц. Пожалуйста, пожертвуйте нам на карту кто сколько может, номер 2202 2019 0902 8082, мое имя Ирина. Мы искренне будем молиться за вас, храни вас Господь!
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