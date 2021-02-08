Сумишевский готовит тайную церемонию для погибшей жены

Сумишевский готовит тайную церемонию для погибшей жены
Фото: pixabay.com
Представители певца отказались раскрывать подробности предстоящих похорон

Похороны Натальи Бородкиной, супруги популярного российского исполнителя Ярослава Сумишевского, состоятся 8 февраля. Соответствующее заявление сделал директор музыканта, Александр.

Представитель Сумишевского подтвердил, что церемония захоронения Натальи должна пройти в понедельник, 8 февраля. Однако Александр отказался сообщать время и место проведения похорон.

"Не могу сказать вам, простите", — заявил менеджер музыканта в интервью "Пятому каналу".

Напомним, Бородкина стала жертвой страшного ДТП, произошедшего недалеко от Красноярска 29 января. Вместе с супругом и концертным организатором она ехала в машине на выступление Ярослава. Автомобиль столкнулся с автоцистерной из-за выезда на встречную полосу, пытаясь обогнать другое транспортное средство.

Организатор концерта скончался на месте от полученных травм, супруга Ярослава была экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии. Позднее она впала в кому. 6 февраля Наталья скончалась.

Известно, что у Бородкиной и Сумишевского остался четырехлетний Мирослав, которому теперь предстоит жить без мамы.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Ирина
Ответить
Мы с детьми сильно нуждаемся в вашей поддержке! Я похоронила мужа и осталась одна с двумя маленькими детьми. Ни работы, ни денег, ни еды. Со съемной квартиры обещают выгнать если не оплатим следующий месяц. Пожалуйста, пожертвуйте нам на карту кто сколько может, номер 2202 2019 0902 8082, мое имя Ирина. Мы искренне будем молиться за вас, храни вас Господь!
1
новости партнеров

Передана нота протеста: Иран разозлился на Россию

Причиной стало название Персидского залива Арабским

НАТО спасет россиян от вышек 5G

Граничащие с РФ страны альянса не дают разрешения на использование занятых их военными радиочастот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1436 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей