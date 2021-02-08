Представители певца отказались раскрывать подробности предстоящих похорон

Похороны Натальи Бородкиной, супруги популярного российского исполнителя Ярослава Сумишевского, состоятся 8 февраля. Соответствующее заявление сделал директор музыканта, Александр.

Представитель Сумишевского подтвердил, что церемония захоронения Натальи должна пройти в понедельник, 8 февраля. Однако Александр отказался сообщать время и место проведения похорон.

"Не могу сказать вам, простите", — заявил менеджер музыканта в интервью "Пятому каналу".

Напомним, Бородкина стала жертвой страшного ДТП, произошедшего недалеко от Красноярска 29 января. Вместе с супругом и концертным организатором она ехала в машине на выступление Ярослава. Автомобиль столкнулся с автоцистерной из-за выезда на встречную полосу, пытаясь обогнать другое транспортное средство.

Организатор концерта скончался на месте от полученных травм, супруга Ярослава была экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии. Позднее она впала в кому. 6 февраля Наталья скончалась.

Известно, что у Бородкиной и Сумишевского остался четырехлетний Мирослав, которому теперь предстоит жить без мамы.