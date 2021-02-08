Телеведущая не стала расстраиваться из-за слива пикантного ролика

Дана Борисова не раз отправляла свои интимные фото знакомым – в этом звезду обвинили сразу две артистки, получившие пикантные кадры. Похоже, история получила свое подтверждение, и теперь секс-видео с телеведущей может посмотреть любой желающий: за несколько часов ролик разлетелся в соцсетях. Причем некоторые надеются, что Борисова решится на продолжение.

На уже ставших знаменитыми кадрах запечатлена совершенно обнаженная блондинка. Девушка предстала во всей красе, сначала лаская свою грудь, а затем опустив руки ниже. В героине ролика пользователи соцсетей узнали Дану Борисову, тут же окрестив ее "новым Дзюбой", засветившимся в скандале с подобным видео в конце прошлого года.

Телеведущая не стала отпираться и сразу призналась:

"Это на самом деле я, но должна подчеркнуть, что запись была сделана очень давно, семь-восемь лет назад, еще в то время, когда я активно употребляла наркотики".

Артистка не стала переживать из-за "слива" – о последствиях запрещенных веществ она уже рассказывала не раз. В случившемся звезда подозревает Анну Калашникову, которая не так давно в шоу "Алена, блин" поведала, что блондинка отправляла ей обнаженные фото, пишет РИА ФАН.

"Ей надо лечиться. Сама выкладывает видео и потом забывает", – прокомментировала обвинения Борисовой певица. По словам Калашниковой, телеведущая страдает расстройством психики, сообщает "Комсомольская правда".

После скандала то же рассказала и модель Алена Кравец. "Она и мне посылала свои сиськи, и прошу прощения, другие интимные части тела. Более того, отправляла это бесстыдство моему мужу Руслану. Трясла там в кадре силиконом и пыталась его соблазнить", – цитирует певицу iReactor.

Впрочем, в отличие от Калашниковой, показывать полученные фото Кравец не стала. Зато пользователи соцсетей в шутку решили попробовать убедить Борисову снять еще одно интимное видео, раз опубликованному более семи лет. "Что насчет усовершенствованной версии такого же видео?" – приводит комментарии Popcake.