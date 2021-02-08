Кончаловского перестала устраивать постаревшая Высоцкая

Кончаловского перестала устраивать постаревшая Высоцкая
Андрей Кончаловский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Режиссер подумывает лишить супругу ролей

Андрей Кончаловский стал новым героем Ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!". Кинорежиссер заявил, что в скором времени ему придется отказывать своей супруге, Юлии Высоцкой, в главных ролях.

Примечательно, что сейчас Высоцкая снимается практически во всех кинокартинах мужа. Собчак поинтересовалась – что Кончаловский будет делать, когда из-за возраста Юлия перестанет подходить под формат главных героинь. Напомним, сейчас актрисе 47 лет.

Сценарист отметил, что попросту перестанет приглашать избранницу на съемки. По словам Андрея Сергеевича, супруга все поймет и ни в коем случае не обидится.

"Она умный, рациональный, понимающий человек. Кроме того, есть масса ролей, которые можно играть и в возрасте", – объяснил он.

Кинорежиссер добавил, что нельзя смешивать личную жизнь и работу. В первую очередь должно учитываться соответствие актера и его роли. Поэтому даже если Высоцкая перестанет появляться в работах Кончаловского, то это не отменяет того факта, что она останется его любимой женой.

Ранее Юлия в ультракоротком платье похвасталась стройными ногами.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость,
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Гость, ну зачем лишать рабыты женщину, можно ведь и друзьями остаться.
Гость
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Что-то не знаю ни одного фильма с её участием. Какие такие фильмы, кто знает?
Ирина
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Мы с детьми сильно нуждаемся в вашей поддержке! Я похоронила мужа и осталась одна с двумя маленькими детьми. Ни работы, ни денег, ни еды. Со съемной квартиры обещают выгнать если не оплатим следующий месяц. Пожалуйста, пожертвуйте нам на карту кто сколько может, номер 2202 2019 0902 8082, моe имя Ирина. Мы искренне будем молиться за вас, храни вас Господь!
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