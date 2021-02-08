Режиссер подумывает лишить супругу ролей

Андрей Кончаловский стал новым героем Ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!". Кинорежиссер заявил, что в скором времени ему придется отказывать своей супруге, Юлии Высоцкой, в главных ролях.

Примечательно, что сейчас Высоцкая снимается практически во всех кинокартинах мужа. Собчак поинтересовалась – что Кончаловский будет делать, когда из-за возраста Юлия перестанет подходить под формат главных героинь. Напомним, сейчас актрисе 47 лет.

Сценарист отметил, что попросту перестанет приглашать избранницу на съемки. По словам Андрея Сергеевича, супруга все поймет и ни в коем случае не обидится.

"Она умный, рациональный, понимающий человек. Кроме того, есть масса ролей, которые можно играть и в возрасте", – объяснил он.

Кинорежиссер добавил, что нельзя смешивать личную жизнь и работу. В первую очередь должно учитываться соответствие актера и его роли. Поэтому даже если Высоцкая перестанет появляться в работах Кончаловского, то это не отменяет того факта, что она останется его любимой женой.

Ранее Юлия в ультракоротком платье похвасталась стройными ногами.