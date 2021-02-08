Актрису могут выписать из больницы через 10 дней

За новостями о состоянии подхватившей COVID-19 Алисы Фрейндлих следили многие. Так, появилась информация, что звезду "Служебного романа" перевели из палаты интенсивной терапии в обычную.

Сообщается, что Алиса Бруновна сильно сбросила в весе. Однако артистка не теряет боевого настроя, передает "Московский Комсомолец".

В том случае, если прогресс в выздоровлении Фрейндлих будет наблюдаться и дальше, то знаменитость выпишут из медучреждения. При лучшем сценарии актриса вернется домой через 7-10 дней.

Напомним, Алиса Бруновна была госпитализирована 25 декабря 2020 года с коронавирусом. Состояние звезды резко ухудшилось, и ее перевели в реанимацию. У артистки диагностировали серьезное поражение легких. Врачи не могли дать гарантий, выкарабкается ли Фрейндлих. Дело в том, что в молодости она переболела туберкулезом, что сильно сказалось на органах дыхания.

К счастью, медработники смогли стабилизировать состояние актрисы. Некоторое время она находилась в палате интенсивной терапии. Сейчас же звезда "Служебного романа" пребывает в обычной палате и считает дни до возвращения домой.

Пару дней назад стало известно о том, что артистка получила отрицательный тест на COVID-19.