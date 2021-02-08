Полюбившийся зрителям актер еще вернется на экраны

В конце января стартовал пятый сезон комедийного сериала "Ивановы-Ивановы", однако зрители заметили, что Сергея Бурунова, сыгравшего одну из главных ролей, в новых сериях больше нет. Куда пропал артист и стоит ли ждать его возвращения, рассказал режиссер Сергей Знаменский.

По его словам, Антон Иванов – герой Сергея Бурунова – по сюжету уехал разбираться со своими проблемами из прошлого. Режиссер объяснил, что этот поворот необходим для раскрытия других персонажей и полюбившийся зрителям актер еще появится на экране.

"Давайте все же не будем забегать вперед. Это еще не финал сериала",

– сказал Знаменский "Комсомольской правде", решив воздержаться от других подробностей, чтобы сохранить интригу.

Из-за исчезновения Бурунова поклонники буквально забили тревогу. Зрители писали, что новый сезон им нравится намного меньше, в том числе из-за отсутствия актера. Некоторые даже предположили, что отъездом Иванова артиста просто вывели из сериала.