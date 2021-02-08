Режиссер объяснил пропажу Бурунова из сериала "Ивановы-Ивановы"

Режиссер объяснил пропажу Бурунова из сериала "Ивановы-Ивановы"
Сергей Бурунов. Кадр из "Человек из будущего" (2016)
Полюбившийся зрителям актер еще вернется на экраны

В конце января стартовал пятый сезон комедийного сериала "Ивановы-Ивановы", однако зрители заметили, что Сергея Бурунова, сыгравшего одну из главных ролей, в новых сериях больше нет. Куда пропал артист и стоит ли ждать его возвращения, рассказал режиссер Сергей Знаменский.

По его словам, Антон Иванов – герой Сергея Бурунова – по сюжету уехал разбираться со своими проблемами из прошлого. Режиссер объяснил, что этот поворот необходим для раскрытия других персонажей и полюбившийся зрителям актер еще появится на экране.

"Давайте все же не будем забегать вперед. Это еще не финал сериала",

сказал Знаменский "Комсомольской правде", решив воздержаться от других подробностей, чтобы сохранить интригу.

Из-за исчезновения Бурунова поклонники буквально забили тревогу. Зрители писали, что новый сезон им нравится намного меньше, в том числе из-за отсутствия актера. Некоторые даже предположили, что отъездом Иванова артиста просто вывели из сериала.

Карина СИРАЗОВА

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