Глюкозу заподозрили в измене мужу

Глюкозу заподозрили в измене мужу
Глюкоза. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица пока никак не прокомментировала данную ситуацию

Появились слухи, что в минувшие выходные певица Глюкоза проводила время в ресторане вместе с мужчиной. Им оказался не супруг артистки Александр Чистяков.

По некоторым данным, тайным спутником звезды был известный блогер Субхан Мамедов. Вчера вечером на личной инстаграм-странице молодой человек опубликовал фотографию, на которой изображена женская рука. Нетрудно заметить набитую на ней миниатюрную татуировку в виде сердца.

Снимок Мамедов сопроводил двумя смайлами. Один – в форме красного сердца, а другой – обозначающий некий секрет.

Примечательно, что у Глюкозы имеется точно такая же татуировка. Кроме того, и у певицы, и у девушки на фото рисунок находится на левой руке.

Пользователи Сети начали подозревать, что между артисткой и блогером завязались любовные отношения. Некоторые же считают, что таким образом Субхан хочет привлечь к себе внимание и увеличить количество подписчиков. Существует и третья версия – вполне возможно, что Глюкоза и Мамедов встретились для обсуждения совместного проекта, передает "Экспресс Газета".

Сама исполнительница хита "Танцуй, Россия" еще не дала никаких комментариев. 

Ранее артистка взбудоражила общественность смелым снимком на роликах. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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