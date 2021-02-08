Актриса переживает, что ее арестуют за экстремизм

Лия Ахеджакова в ужасе: советская звезда рассказала, что ее могут посадить в тюрьму. Причем артистка опасается наказания за то, к чему она и вовсе не причастна.

Несколько дней назад в "Твиттер" появилась страница, как утверждают создатели, самой актрисы. Там от ее имени публикуют посты с критикой российской власти.

"Решила на старости лет зарегистрироваться, чтобы иметь хоть какую-то возможность общаться со своими поклонниками", – говорится в одном из опубликованных сообщений.

Сама звезда "Иронии судьбы" утверждает: к этому аккаунту она не имеет никакого отношения: "У меня большая неприятность". Ахеджакова добавила, что страницы от ее имени создают уже в четвертый раз. И действительно, одна из них была зарегистрирована еще в 2016 году.

"Твиттер этот проклятый убирать надо убирать, чтобы не привлекли за экстремизм!"

– сказала "Собеседнику" раздосадованная актриса. Звезда считает, что недоброжелатели пытаются добиться ее ареста.

Также Ахеджакова добавила, что коронавирус, которым она заразилась в январе, она на самом деле перенесла легко. Сейчас звезду волнует только "Твиттер".