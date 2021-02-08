"У меня большая неприятность": Ахеджакова боится оказаться в тюрьме

"У меня большая неприятность": Ахеджакова боится оказаться в тюрьме
Лия Ахеджакова. Фото:Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса переживает, что ее арестуют за экстремизм

Лия Ахеджакова в ужасе: советская звезда рассказала, что ее могут посадить в тюрьму. Причем артистка опасается наказания за то, к чему она и вовсе не причастна.

Несколько дней назад в "Твиттер" появилась страница, как утверждают создатели, самой актрисы. Там от ее имени публикуют посты с критикой российской власти.

"Решила на старости лет зарегистрироваться, чтобы иметь хоть какую-то возможность общаться со своими поклонниками", – говорится в одном из опубликованных сообщений.

Сама звезда "Иронии судьбы" утверждает: к этому аккаунту она не имеет никакого отношения: "У меня большая неприятность". Ахеджакова добавила, что страницы от ее имени создают уже в четвертый раз. И действительно, одна из них была зарегистрирована еще в 2016 году.

"Твиттер этот проклятый убирать надо убирать, чтобы не привлекли за экстремизм!"

сказала "Собеседнику" раздосадованная актриса. Звезда считает, что недоброжелатели пытаются добиться ее ареста.

Также Ахеджакова добавила, что коронавирус, которым она заразилась в январе, она на самом деле перенесла легко. Сейчас звезду волнует только "Твиттер".

Карина СИРАЗОВА

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