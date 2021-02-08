Модель обратилась за советом к поклонникам

На своей инстаграм-странице Мария Погребняк сообщила о болезни младшего сына. По словам супруги российского футболиста, на теле ее наследника начали появляться красные пятна, похожие на ветрянку.

Модель добавила, что у сына поднялась температура – 37,8°C. Погребняк уже вызвала врача, однако перед приездом специалиста она решила спросить совета у подписчиков.

В разделе "сторис" Мария опубликовала несколько видео, на которых мальчик продемонстрировал появившиеся волдыри. Ребенок заверил, что эти пятна пока что не чешутся.

Погребняк заявила, что она сама не переболела ветрянкой. Хотя семь лет назад модель делала прививку против заразы.

"Но психологически уже заболела", – отметила напуганная жена спортсмена.

Она поинтересовалась, есть ли какие-то эффективные средства, которые помогут побороть болезнь.

"Может противовирусные попить? Я не хочу болеть! Я не хочу этих волдырей! Это ужас! С каждым часом их все больше и больше становится!" – рассказала Мария.

Ранее в Сеть попало видео драки Погребняк с крестной дочерью Любови Успенской Миланой Тюльпановой.