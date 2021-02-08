Артистка набрала несколько лишних килограммов за период пандемии

В прошлом году София Ротару старательно избегала массовых мероприятий, даже когда большая часть ограничений была снята. Однако сейчас, когда пандемия пошла на спад, народная артистка снова начала выступать с концертами. Так, недавно певица появилась на дне рождении бизнесмена. Только в этот раз удивляла Ротару не только своим вокалом, но и изменившимся внешним видом.

Судя по видео, опубликованным в Сети, за период пандемии "хуторянка" сильно поправилась. И даже одежда не смога скрыть лишние килограммы.

Интернет-пользователи тут же отметили, что от стройной фигуры Ротару ничего не осталось, едко добавив, что певица "разъелась", пишет "Собеседник".

"Такой полной Соня не была никогда. Пугачева теперь рада будет. Она всегда завидовала внешнему виду нашей Сонечки",

– посетовали поклонники звезды.

Возможно, "хуторянка" располнела из-за малоподвижного образа жизни, ведь во время изоляции Ротару почти никуда не выбиралась, боясь заразиться коронавирусом.

К слову, если верить слухам, за выступление на дне рождении бизнесмена из Воронежа артистка получила 9 миллионов рублей.