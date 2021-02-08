От внебрачной дочери мужа: Цой рассказала о корейском внуке Кобзона

От внебрачной дочери мужа: Цой рассказала о корейском внуке Кобзона
Анита Цой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица впервые сообщила о родстве с народным артистом

Уже давно ходили слухи о том, что Анита Цой и Иосиф Кобзон породнились, когда у легендарного артиста родился корейский внук. 

В эфире программы "Судьба человека" артистка рассказала, что история произошла, когда сын Кобзона влюбился в кореянку. К слову, до этого у Иосифа Давыдовича рождались только внучки, а подарить ему внука у наследников все никак не получалось. Так вышло, что девушку звали Анастасия Сергеевна Цой. 

Тогда, рассказал муж Аниты Сергей, они с Иосифом Давыдовичем придумали "мульку", мол, что эта девушка – его внебрачная дочь. 

"Как ни странно, многие тогда нам поверили. Потом она родила внука Кобзону. Я сказал, что только корейская женщина может продлить фамилию Кобзон", – поделился Сергей с Борисом Корчевниковым. 


Также Цой рассказала, что певец продолжал ее поддерживать, даже когда был тяжело болен. Однажды у артистки была премьера мюзикла, в котором она должна была петь на французском. Кобзон прилетел посмотреть ее выступление, несмотря на то, что только закончил курс химиотерапии. 

Тогда артист еле стоял на ногах, но все-таки нашел в себе силы не только оценить ее выступление, но и продолжить вечер в ресторане, где он также исполнял свои песни. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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