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Уже давно ходили слухи о том, что Анита Цой и Иосиф Кобзон породнились, когда у легендарного артиста родился корейский внук.
В эфире программы "Судьба человека" артистка рассказала, что история произошла, когда сын Кобзона влюбился в кореянку. К слову, до этого у Иосифа Давыдовича рождались только внучки, а подарить ему внука у наследников все никак не получалось. Так вышло, что девушку звали Анастасия Сергеевна Цой.
Тогда, рассказал муж Аниты Сергей, они с Иосифом Давыдовичем придумали "мульку", мол, что эта девушка – его внебрачная дочь.
"Как ни странно, многие тогда нам поверили. Потом она родила внука Кобзону. Я сказал, что только корейская женщина может продлить фамилию Кобзон", – поделился Сергей с Борисом Корчевниковым.
Также Цой рассказала, что певец продолжал ее поддерживать, даже когда был тяжело болен. Однажды у артистки была премьера мюзикла, в котором она должна была петь на французском. Кобзон прилетел посмотреть ее выступление, несмотря на то, что только закончил курс химиотерапии.
Тогда артист еле стоял на ногах, но все-таки нашел в себе силы не только оценить ее выступление, но и продолжить вечер в ресторане, где он также исполнял свои песни.
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