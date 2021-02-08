Виновника смертельной аварии привезли для "участия в следственных действиях"

Михаила Ефремова этапировали из белгородской колонии в столичный СИЗО "Водник".

Осужденный за смертельное ДТП был доставлен в Москву не для рассмотрения кассационных жалоб на приговор, как предполагалось ранее, а для участия в следствии, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Актера поместили в пятиместную камеру, уточняет "МК". Там находится еще один человек. До Москвы виновник аварии добрался на поезде, по дороге ни с кем не общался.

Также было принято решение не сажать Ефремова на карантин, поскольку он переместился из одного места заключения в другое, следовательно, не мог заразиться коронавирусом.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что Ефремову могут отменить срок, если ему удастся доказать, что его бывший адвокат Эльман Пашаев подкупил свидетелей, пытаясь сбить следствие с толку.