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Михаила Ефремова этапировали из белгородской колонии в столичный СИЗО "Водник".
Осужденный за смертельное ДТП был доставлен в Москву не для рассмотрения кассационных жалоб на приговор, как предполагалось ранее, а для участия в следствии, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Актера поместили в пятиместную камеру, уточняет "МК". Там находится еще один человек. До Москвы виновник аварии добрался на поезде, по дороге ни с кем не общался.
Также было принято решение не сажать Ефремова на карантин, поскольку он переместился из одного места заключения в другое, следовательно, не мог заразиться коронавирусом.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что Ефремову могут отменить срок, если ему удастся доказать, что его бывший адвокат Эльман Пашаев подкупил свидетелей, пытаясь сбить следствие с толку.
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