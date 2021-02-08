Бомбину еще до свадьбы предупредили, что ей не удастся стать единственной любовью юмориста

Несмотря на то, что Михаил Задорнов старался держать свою личную жизнь подальше от любопытных глаз публики, всего себя он посвящал сцене. Именно зритель был для юмориста главной страстью, рассказала вдова комика в своей книге "Другой Задорнов".

Оказывается, еще до свадьбы отец Задорнова предупредил Елену Бомбину, что она никогда не сможет стать для его сына единственной возлюбленной. Николай Павлович предупредил избранницу сатирика, что если она действительно любит Задорнова, то ей придется свыкнуться с публичностью его наследника.

Позже и сам писатель честно признался жене, что его самая любимая "женщина" – это публика. Бомбиной ничего не оставалось, кроме как смириться с таким положением дел, потому что она понимала, что в противном случае развода не избежать, пишет "Экспресс газета".

Это решение далось второй жене комика непросто, однако она все-таки смогла смириться с главной страстью Задорнова, став для него опорой и поддержкой. Однако именно сатирик помог Елене открыть в себе талант фотографа.

Позже Михаил Николаевич часто помогал жене организовывать выставки и очень гордился ее успехами.

Ранее жена Задорнова рассказала о его тайном чемодане, содержимое которого до слез расторгало родных юмориста.