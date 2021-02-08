Младшая сестра Кабаевой умерла при родах

Младшая сестра Кабаевой умерла при родах
Алина Кабаева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Семья олимпийской чемпионки старается избегать публичности

Алина Кабаева редко говорит о своей семье. Да и сами близкие гимнастки не любят привлекать к себе слишком много внимания. У олимпийской чемпионки есть младшая сестра Лисана, однако мало кому известно, что изначально их должно было быть две.

Оказалось, что одна из близняшек скончалась при родах, пишет "Экспресс газета". 

Сейчас сестра Кабаевой профессионально занимается гостиничным бизнесом и возглавляет агентство недвижимости. Девушка пробовала пойти по стопам звездной сестры, тоже занималась художественной гимнастикой, пробовала себя в фехтовании, однако после все же поняла, что спорт – это не то, с чем бы она хотела связать свою жизнь. 

К слову, Лисана редко упоминает о родстве с олимпийской чемпионкой. Да и на публичных встречах она является редким гостем. Исключения составляют фестиваль художественной гимнастики, носящий имя ее старшей сестры, или же благотворительные мероприятия. 

Кабаева уважает выбор своей семьи, поэтому старается держать их подальше от слухов и любопытных журналистов. 

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал о дружбе с гимнасткой и о "царском" подарке, который она преподнесла телеведущему на день рождения. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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