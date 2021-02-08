Скандал вокруг звездной пары разгорелся с новой силой

В отношениях Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной, кажется, все начало налаживаться. Однако семейную идиллию решила разрушить дочка актрисы, терпению которой, судя по всему, пришел конец.

Алибасовы стали гостями нового выпуска "Прямого эфира". Музыкальный продюсер рассказал Андрею Малахову, что дочь Лидии Николаевны заперла родную мать в комнате и забрала у нее телефон. Мол, сделала это Ольга для того, чтобы воспрепятствовать встречам Алибасова-старшего и Федосеевой-Шукшиной.

Сама Ольга категорически отказывается что либо слышать о семье Алибасовых, обвиняя их в том, что они нагло пользуются ее матерью. Актриса припомнила продюсеру "На-На" и его сыну историю с квартирой, которая завершилась совсем недавно.

"Для меня они нелюди конченые. У нас была история возврата квартиры, которая победоносно закончилась, как бы они ни разыгрывали, что он в деменции и ничего не понимает",

– взбеленилась наследница Шукшиной.

Напомним, что ранее Лидия Николаевна решила оспорить развод с Алибасовым.

При этом сын артиста уже не раз говорил, что даже после развода пара продолжает проводить много времени вместе.