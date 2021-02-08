Красавец-однолюб: как живет сын Рыбина и Сенчуковой

Красавец-однолюб: как живет сын Рыбина и Сенчуковой
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подросший наследник звездной пары даже не смотрит в сторону поклонниц

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина вырос настоящим красавцем. Внешность 21-летнего юноши не дает покоя многим фанаткам, которые порой буквально атакуют социальные сети парня.

Однако, кажется, что сердце Василия Рыбина уже давно занято. Сегодня молодой человек опубликовал трогательный пост со своей избранницей Дарьей, поздравив ее с седьмой годовщиной отношений. 

Встречаться пара начала, когда Василию было всего 14 лет, однако это не помешало им сохранить чувства. Глядя на сына Сенчуковой и Рыбина становится понятно, почему поклонницы не дают ему прохода: он вырос настоящим красавцем. 

Однако воздыхательницы, которые отмечают, что у молодого человека "внешность Бога", с пониманием относятся к тому, что сердце Василия занято, потому что понимают, что рядом с Дарьей он по-настоящему счастлив, пишет "Экспресс газета".  

Оказывается, что пара знакома с трех лет - ходили в один детский сад. Об этом рассказала сама Сенчукова под постом сына в "Инстаграме". Певица присоединилась к поздравлениям и трогательно отметила, что не верит, что прошло уже 7 лет. 

Сейчас юноша учится во МГИКена режиссёра театральных представлений, а совсем скоро отпразднует свой 22-й день рождения. 

Ранее Наталья Сенчукова рассказала, как увела Виктора Рыбина из семьи. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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