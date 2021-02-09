Ведущий намекнул на необходимость психиатрической экспертизы

Мария Максакова стала участницей очередного ток-шоу после возвращения в Россию. На этот раз в студии с приглашенными экспертами оперная дива обсудила отношения ее матери Людмилы Максаковой с внуками.

Народная артистка предвзято относится к Ивану – младшему сыну певицы, пожаловалась она в студии. По ее словам, мать ничего не хочет слышать о мальчике, в то время как старших детей, появившихся на свет до отношений с Денисом Вороненковым, актриса считает родней.

Эксперты посоветовали Максаковой поскорее помириться с матерью, что буквально вывело из себя певицу. Звезда несколько раз пыталась перекричать Галину Запорожцеву, а затем и вовсе заголосила так, словно находится на сцене оперы.

На действия артистки отреагировал ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов. Он быстро поставил Максакову на место:

"Мария, это запрещенный прием. И это еще раз возвращает нас к вопросу о психолого-психиатрической экспертизе".

Ранее стало известно, зачем на самом деле Максакова вернулась в Россию.