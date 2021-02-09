Звезда "Человека-амфибии" считает, что не стоит рассказывать о прерывании беременности на всю страну

Анастасия Вертинская обрела широкую известность в 15 лет после главной роли в "Алых парусах". Сейчас актриса отказывается сниматься в кино и редко дает интервью. Звезда практически не смотрит и телевизор: ее возмущает, как артисты выставляют напоказ свою личную жизнь, пытаясь извлечь выгоду из ток-шоу.

"Стало ничего не свято под луной: ни брак, ни профессия, ни жизнь",

– посетовала бывшая жена Никиты Михалкова. По ее мнению, умные и интеллигентные люди сегодня не нужны. На фоне этого актриса высказалась о Елене Прокловой:

"Сколько и от кого ты сделала абортов, нужно произносить в церкви, а не в студии. Но сейчас за деньги можно все".

Вертинская в разговоре с "Собеседником" объяснила, что не все актеры во временем готовы перейти на возрастные роли. И тогда артисты пытаются сохранить популярность другим способом – "получается вот такая ерунда".

Проклова не раз признавалась в романах со знаменитыми актерами. Среди своих бывших возлюбленных звезда называла Олега Табакова, Андрея Миронова и Олега Янковского. Именно ребенка от актера из "Обыкновенного чуда" Проклова решила не оставлять. Всего артистка прерывала беременность четыре раза, пишет StarHit.