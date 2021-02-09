Артистка продолжает прятать лицо наследника

Мария Порошина крайне редко делится с поклонниками снимками своих наследников. Однако в честь семейного праздника актриса решила сделать исключение и продемонстрировала фанатам, как подрос ее младший сын, рождение которого сопровождалось грандиозным скандалом.

На днях, 3 февраля четвертая дочь звезды Глафира отпраздновала пятилетие. По этому случаю Порошина и выложила снимок сына.

"Когда сестре – пять, а тебе только – 2!"

– прокомментировала кадр знаменитость.

На фото малыш в синем костюмчике стоит спиной на фоне телевизора и елки, держа в руках огромный шар в виде цифры пять. Поклонники поздравили Глафиру с праздником и не смогли не отметить, как очарователен Андрей даже со спины. Многие не могли поверить в то, что мальчику уже два года.

"Малыш-крепыш, мамина радость! Счастья и благополучия Вашей семье, Мария!", "Подарок сестренке пытается донести, с риском взлететь (весом то еще мал)!", "Сын Бойко? Похож даже сзади", "Высокий такой", – отметили в комментариях интернет-пользователи.

Во время развода с актером Ильей Древновым в 2018-м Порошина уже была беременна. Актер через суд доказал, что не является отцом малыша. От кого же родила наследника актриса, до сих пор не известно. Порошина говорила о том, что ее возлюбленный – иностранец. Однако ходят слухи, что он русский, но живет звезда отдельно от мужчины, пишет "Вокруг ТВ".

Ранее Порошина поделилась свежим кадром с дочерью от Гоши Куценко.