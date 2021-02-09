Попытка вернуть наследство семье Баталова обернулась неудачей

Попытка вернуть наследство семье Баталова обернулась неудачей
Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вдова и дочь актера не согласились с предложением Дрожжиной

Наталья Дрожжина еще в прошлом году хотела расторгнуть договор ренты и передать семье Алексея Баталова часть четырехкомнатной квартиры, мастерскую актера и еще одни апартаменты, которые перешли к ней от наследницы артиста. Однако сделать этого не удалось. Причем из-за близких знаменитости.

Адвокат Юлия Антонова объяснила, что родные актера не согласны с исковыми требованиями. Это бы говорило о том, что семья Баталова признает действительными заключенные с Дрожжиной договоры. Однако Гитана Леонтенко и Мария Баталова настаивают, что нотариус на дело не выезжал, а значит, сделка была заключена с нарушением закона.

"До августа прошлого года Баталовы вообще не знали, что с ними заключены договоры ренты. Сегодня мы познакомились с исковыми требования Натальи Дрожжиной и сообщили о своем несогласии",

рассказала адвокат "Комсомольской правде". Следующее заседание запланировано на 3 марта.

Ранее стало известно, как зарабатывают вдова и дочь Баталова.

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Регина Тодоренко. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com Михаил Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Карина СИРАЗОВА

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