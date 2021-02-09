Подольская подхватила коронавирус

продолжениеВ Москве спасли пациента с инсультом при коронавирусе
Певица получила положительный результат теста на инфекцию

Российская исполнительница Наталья Подольская заразилась коронавирусной инфекцией. В настоящее время звезда находится на домашнем карантине.

Первые симптомы у певицы проявились в начале февраля. Тест на инфекцию оказался положительным.

В числе контактных лиц оказался пятилетний сын звезды Артемий, однако у ребенка не выявили коронавирус. Сейчас Наталья проходит лечение в домашних условиях, передает Mash.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Почему Байден сначала позвонил Путину: Псаки дала ответ

С лидерами остальных стран глава Белого дома еще не успел поговорить

Британцы назвали причину интереса Германии к российской вакцине от COVID-19

В Евросоюзе случилась катастрофа с распространением препаратов от коронавируса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1439 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей