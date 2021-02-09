Певица получила положительный результат теста на инфекцию

Российская исполнительница Наталья Подольская заразилась коронавирусной инфекцией. В настоящее время звезда находится на домашнем карантине.

Первые симптомы у певицы проявились в начале февраля. Тест на инфекцию оказался положительным.

В числе контактных лиц оказался пятилетний сын звезды Артемий, однако у ребенка не выявили коронавирус. Сейчас Наталья проходит лечение в домашних условиях, передает Mash.



