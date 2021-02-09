Звезда переживает из-за невозможности провести время с семьей

Артистка Людмила Поргина страдает после перенесенной инфекции из-за невозможности видеться с любимым внуком: мальчик подхватил коронавирус, из-за чего находится на домашнем карантине.

Вдова Николая Караченцова сообщила, что у ее наследника была довольно высокая температура. Всех остальных внуков отправили гостить к другой бабушке, а сама Людмила осталась с сыном жить на даче, соблюдая самоизоляцию.

"Я хотела навестить внука, но мне Ира категорически запретила с ним общаться. Месяц не видела. А так хотела обнять!" – делится звезда переживаниями.

Не так давно у актрисы тоже поднялась температура. В тот момент она присутствовала на похоронах у своего одного давнего знакомого, который скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Изначально Людмила подумала, что там и подхватила заразу, однако через несколько дней ее самочувствие восстановилось.

"Может быть, у меня было просто ОРЗ", – предположила звезда в интервью "Собеседнику".

Недавно Людмила рассказала о том, как перенесла коронавирусную инфекцию. Звезда заявила, что проходила лечение на дому, находясь под внимательным присмотром своей невестки.