Легенда гласит, что певец исцеляет мужчин от зависимостей

Игорь Тальков трагически погиб 30 лет назад, но поклонники до сих пор не забывают любимого артиста. Ему посвящают стихотворения и приносят цветы на кладбище, а некоторые женщины и вовсе совершают паломничества на могилу артиста, прося его о помощи.

Смерть исполнителя композиции "Чистые пруды" в 1991 году так поразила ценителей его творчества, что некоторые буквально не хотели жить без музыканта. Одна из поклонниц даже выкопала яму рядом с могилой Талькова, чтобы упокоиться рядом с ним, но к счастью, девушку вовремя спасли.

По легенде, на кладбище к Талькову приходят женщины и просят избавить их супругов от пагубных зависимостей. Также ему молятся за освобождение осужденных на тюремный срок мужей. Говорят, что мольбы некоторых и правда были услышаны.

"У могилы Игоря иногда по несколько женщин собираются. Молятся, крест целуют. Между собой разговаривают. Слышала, кому-то и впрямь Тальков помог",

– делалась работница Ваганьковского кладбища с "Экспресс газетой".

Сейчас на могиле певца лежат занесенные снегом цветы и посвященное ему стихотворение, которое аккуратно поставили в рамку около портрета кумира. Фото с кладбища публикует Teleprogramma.pro.

Обстоятельства смерти Талькова до сих пор остаются тайной, однако недавно очевидец сообщил, что знает имя убийцы.