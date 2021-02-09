Супруга юмориста улетела в Сочи

Татьяна Брухунова отправилась в путешествие без Евгения Петросяна и сына Вагана. Малышу нет еще года, но жена юмориста не побоялась оставить его с отцом и няней на те несколько дней, что она собирается провести в Сочи.

Супруга артиста прилетела на курорт накануне. По словам Брухуновой, в поездку она отправилась по работе, но надеется найти время и для отдыха. "У меня большие планы", – поделилась Татьяна, опубликовав несколько снимков на побережье.

"Объявление для неравнодушных тетушек, что волнуются за чужих детей. Ваган дома с папой и няней",

– успокоила жена Петросяна подписчиков. В "Инстаграм" она также добавила, что общается с семьей трижды в день по видеосвязи.

Сын Петросяна и Брухуновой родился в марте прошлого года в ОАЭ. Татьяна утверждает, что родила ребенка сама, хотя до сих пор ходят слухи, что супруги воспользовались услугами суррогатной матери, напоминает "Пятый канал".

Юморист балует жену дорогими подарками. Недавно Татьяна похвасталась роскошными серьгами за 320 тысяч рублей.