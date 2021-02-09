Свою роль в разрыве спортсменов сыграло популярное ледовое шоу

Татьяна Навка и Александр Жулин объявили о расставании в 2010 году, хотя брак спортсменов фактически распался гораздо раньше. Что стало причиной разрыва, рассказал знаменитый тренер.

В 2006 году супруги вернулись в Россию – к началу проекта "Звезды на льду". До этого фигуристы около десяти лет жили в Соединенных Штатах. Именно переезд в Москву и дал трещину в отношениях, поделился Жулин. Налаженный быт с домом и лужайкой в Нью-Джерси сменился появлением массы новых возможностей после победы Татьяны Навки и Романа Костомарова на Олимпиаде в Турине.

"Просто надо было взвешивать на весах. А может быть, и не надо, а может быть, просто наступил такой момент",

– сказал Жулин в интервью на Ютуб-канале Василия Конова. Он предположил, что просто для фигуристов пришло время идти разными путями.

Развод тренер переживал тяжело, хотя на тот момент уже и состоял в других отношениях. Спортсмен считает, что в первую очередь ему было трудно из-за ребенка – в браке у Навки и Жулина родилась дочь Александра.

Восемь лет назад фигурист женился на Наталье Михайловой. Супруги воспитывают дочерей Екатерину и Елену.

Ранее спортсменка Екатерина Боброва рассказала, как тренер влепил ей пощечину перед выходом на лед.