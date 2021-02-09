Жизнь резко изменилась: почему Жулин и Навка развелись после возвращения в Россию

Жизнь резко изменилась: почему Жулин и Навка развелись после возвращения в Россию
Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Свою роль в разрыве спортсменов сыграло популярное ледовое шоу

Татьяна Навка и Александр Жулин объявили о расставании в 2010 году, хотя брак спортсменов фактически распался гораздо раньше. Что стало причиной разрыва, рассказал знаменитый тренер.

В 2006 году супруги вернулись в Россию – к началу проекта "Звезды на льду". До этого фигуристы около десяти лет жили в Соединенных Штатах. Именно переезд в Москву и дал трещину в отношениях, поделился Жулин. Налаженный быт с домом и лужайкой в Нью-Джерси сменился появлением массы новых возможностей после победы Татьяны Навки и Романа Костомарова на Олимпиаде в Турине.

"Просто надо было взвешивать на весах. А может быть, и не надо, а может быть, просто наступил такой момент",

сказал Жулин в интервью на Ютуб-канале Василия Конова. Он предположил, что просто для фигуристов пришло время идти разными путями.

Развод тренер переживал тяжело, хотя на тот момент уже и состоял в других отношениях. Спортсмен считает, что в первую очередь ему было трудно из-за ребенка – в браке у Навки и Жулина родилась дочь Александра.

Восемь лет назад фигурист женился на Наталье Михайловой. Супруги воспитывают дочерей Екатерину и Елену.


Ранее спортсменка Екатерина Боброва рассказала, как тренер влепил ей пощечину перед выходом на лед.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

США получили пощечину за "Северный поток - 2"

Проект газопровода из РФ в ФРГ оказался выгоден даже американскому бизнесу

Британцы назвали причину интереса Германии к российской вакцине от COVID-19

В Евросоюзе случилась катастрофа с распространением препаратов от коронавируса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей