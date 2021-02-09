Везли спецпоездом: отправка в Москву стала сюрпризом для Ефремова

Везли спецпоездом: отправка в Москву стала сюрпризом для Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист отправился в неожиданную для себя поездку

Арестанский быт артиста Михаила Ефремова нарушили из-за необходимости выступить по делу лжесвидетельтсва, фигуранты которого утверждают, что за рулем авто в момент роковой аварии находился не актер, а другой человек. Однако для самого заключенного поездка в столицу стала приятной неожиданностью.

Как отметил секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Алексей Мельников, Ефремов пока не получил официального уведомления от следственных органов, поэтому находится не в курсе о причинах своего этапирования.

Представитель ОНК сообщил, что Ефремова везли в Москву из Белгорода несколько дней специальным поездом. Артиста лишь беспокоил запрет на курение. Однако заключенный поделился новостями о своем пребывании в колонии, отметив, что жил в отряде и вшивал молнии в тюремную одежду.

"Товарищи по несчастью называли его дядей Мишей, чувствовалось, что уважают. Конечно, выглядит он уставшим, но держится", – заявил Мельников в интервью "Комсомольской правде".

Михаил Ефремов отбывает наказание в пятиместной камере, однако живет там лишь с одним соседом, которого посадили за совершение кражи. Внутри вполне уютно: у заключенных имеется телевизор и холодильник с чайником.

Ранее сообщалось, что в рамках дела Ефремов должен встретиться со своим бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым.

Егор МАЛКОВ

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