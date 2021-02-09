Попытки звезды наладить отношения с родственниками потерпели фиаско

Оперная певица Мария Максакова вылетела из России в Киев, однако вновь вернется домой, чтобы разрешить массу вопросов, требующих решения. Об этом рассказала модный дизайнер Аника Керимова.

По словам женщины, звезда намерена вернуться в родную страну в скором времени – Мария не оставляет попыток помириться со своей родительницей.

"Вскоре она вернется в Москву снова. Она хочется наладить отношения со своей великой мамой. И я от души ей желаю этого", – заявила дизайнер в интервью "Дни.ру".

По словам Аники, оперная звезда испытывает тяжелое психологическое давление. Из-за внешнего негатива она находится в весьма подавленном состоянии.

"Слышала от общих знакомых, что сейчас ей очень непросто. Все происходящее – стресс для нее. Не каждый мужчина выдержит такие события. А перед нами хрупкая девушка", – считает Аника.

Во время телеэфира "Пусть говорят" Максакова попыталась перекричать одного из присутствующих экспертов своим голосом. Ведущий программы Дмитрий Борисов заявил, что гостья пользуется запрещенным приемом.