Звезде не понравилось сравнение ее чад с поклонниками шоумена

Известная российская киноактриса Агата Муцениеце решила высказаться о теме развития ребенка. Звезда обсудила проблему с психологами и различными экспертами.

Оказалось, что общественность часто сравнивает детей Агаты с другими ребятами, в том числе с наследниками популярного российского шоумена Максима Галкина, к неудовольствию звезды.

Муцениеце уверена, что причиной такого неприятного сравнения стала популяризация программы "Лучше всех!", в которой Максим Галкин занимается раскрытием детских талантов.

"Вот Саша уже может играть на пианино, а Тимоша еще нет! И они смотрят еще и эту телепередачу. Максим Галкин, зачем это?" – вопрошает звезда.

По словам психолога Ирины Млодик, некоторые родители эксплуатируют способности своих детей для удовлетворения собственного эго. Однако чрезмерная нагрузка приведет к тому, что ребенок лишится детства, о чем эксперт заявила в эфире шоу MamBook.

В одном из выпусков Агата заявила, что ее дети не желают общаться с отцом Павлом Прилучным, несмотря на ее просьбы позвонить папе.