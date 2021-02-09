Умерла знаменитая американская певица

Звезда ушла из жизни внезапно

Мэри Уилсон, одна из участниц популярного американского трио Supremes, скончалась 8 февраля. Об этом сообщили СМИ.

Певица умерла в собственном доме в Лас-Вегасе. Ей было 76 лет. Композитор Джей Шварц сообщил, что это произошло внезапно, обстоятельства трагедии уточняются, пишет Variety.

Артистка начала свою музыкальную карьеру вместе с Дайаной Росс и Флоренс Баллард. В 1960-е годы The Supremes по популярности уступал лишь The Beatles. А вот сольная карьера звезды, которую она начала в конце 1970-х, была не такой успешной. Последние 20 лет Уилсон занималась сценическими постановками, сообщает "Мир24".

Карина СИРАЗОВА

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