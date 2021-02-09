"Дедушкина гордость": Юдашкин растрогал кадрами повзрослевших внуков

"Дедушкина гордость": Юдашкин растрогал кадрами повзрослевших внуков
Валентин Юдашкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Один из наследников растет "маленькой копией" дизайнера

В последнее время Валентин Юдашкин стал проводить гораздо больше времени в кругу родных и близких. Особое внимание именитый дизайнер уделяет своим внукам – Аркадию и Анатолию. Снимки малышей часто появляются в социальных сетях модельера. В этот раз Юдашкин решил показать, как подросли его внуки. 

Дизайнер опубликовал в своем "Инстаграме" две фотографии, которые тут же вызвали бурную реакцию у подписчиков. 

"Носим маски! Любимый внук!" 

– подписал Валентин снимок Аркадия.

К слову, многие поклонники отметили, что мальчик растет точной копией Юдашкина. Без внимания не остался и наряд белокурого модника. "Красавчик! Очень похож на вас!", "Глаза ангела", "Какой хорошенький", "Дедушкина копия", – написали подписчики. 

Фото старшего внука вызвало не меньше эмоций. Фолловеры заметили, что у мальчика очень серьезный взгляд, а кто-то даже решил, что в будущем Анатолий точно станет дипломатом. 

"Старший... чувствуется, серьезный молодой человек!", "Прелестные детки!", "Старший будет дипломат точно", "Два солнышка, продолжатели рода, гордость дедушкина!", "Очень милые оба внучка",

– растрогались подписчики. 

Ранее стало известно, как жена Юдашкина поздравила дизайнера с годовщиной свадьбы.

Юлия МИХАЙЛОВА

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