Партнер по "Танцам со звездами" поставил Шпице фингал - фото

Партнер по "Танцам со звездами" поставил Шпице фингал - фото
Катерина Шпица. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инцидент произошел во время тренировок

В самом разгаре новый сезон "Танцев во звездами". Пара Екатерины Шпицы и Михаила Щепкина считается одной из лидирующих на проекте, однако для этого приходится прикладывать немало усилий. К сожалению, порой не обходится без неприятных инцидентов. 

Так, звезда "Реальных пацанов" рассказала, что во время одной из тренировок танцор случайно ударил ее локтем, из-за чего на ее лице появился синяк. 

"Дорогие друзья, сегодня мы с Михаилом приглашаем вас на бесплатный мастер класс по макияжу без макияжа. Смотрите, какая тонкая работа – фингал мне поставил случайно Мишка", 

поделилась Шпица с поклонниками, пошутив, что в исполнении танцора ей нравятся даже синяки. 

Инцидент произошел во время подготовки очередного номера. Пара решила усложнить поддержку, однако в один момент Щепкин неудачно вывернул локоть, а Екатерина "со всей страстью встретилась с этим локтем своим глазом". 

 

К счастью, на своего партнера по танцам артистка не обижается. Да и сам Михаил в шутку отправил Шпицу работать, в противном случае пообещав "накрасить" ей еще один глаз.

Ранее Шпица рассказала, почему не состоялась ее свадьба с бизнесменом Русланом Пановым. Торжество пришлось перенести из-за семейной трагедии.

Юлия МИХАЙЛОВА

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