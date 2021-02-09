Инцидент произошел во время тренировок

В самом разгаре новый сезон "Танцев во звездами". Пара Екатерины Шпицы и Михаила Щепкина считается одной из лидирующих на проекте, однако для этого приходится прикладывать немало усилий. К сожалению, порой не обходится без неприятных инцидентов.

Так, звезда "Реальных пацанов" рассказала, что во время одной из тренировок танцор случайно ударил ее локтем, из-за чего на ее лице появился синяк.

"Дорогие друзья, сегодня мы с Михаилом приглашаем вас на бесплатный мастер класс по макияжу без макияжа. Смотрите, какая тонкая работа – фингал мне поставил случайно Мишка",

– поделилась Шпица с поклонниками, пошутив, что в исполнении танцора ей нравятся даже синяки.

Инцидент произошел во время подготовки очередного номера. Пара решила усложнить поддержку, однако в один момент Щепкин неудачно вывернул локоть, а Екатерина "со всей страстью встретилась с этим локтем своим глазом".

К счастью, на своего партнера по танцам артистка не обижается. Да и сам Михаил в шутку отправил Шпицу работать, в противном случае пообещав "накрасить" ей еще один глаз.

Ранее Шпица рассказала, почему не состоялась ее свадьба с бизнесменом Русланом Пановым. Торжество пришлось перенести из-за семейной трагедии.

