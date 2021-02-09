Стало известно о смерти Хлебниковой

Кинокритик скончалась на 71-м году жизни

Не стало Галины Хлебниковой. Литератор умерла на 71-м году жизни.

На официальном сайте Союза кинематографистов РФ сообщается, что критик-журналист умерла 5 февраля. Подробности смерти не сообщаются.

Свою профессиональную деятельность Хлебникова начала в 70-е годы прошлого столетия. После окончания сценарно-киноведческого факультета ВГИК литератор стала активным автором центральных и региональных изданий.

Ее работы были посвящены детальному анализу работ ведущих российских режиссеров – Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и других.

Гильдия киноведов и кинокритиков отметила, что Хлебникова была интеллигентным и скромным человеком, который принимал активное участие в фестивалях, выступала на круглых столах и научных конференциях.



