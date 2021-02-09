Телеведущий был крайне возмущен поведением близких артиста

Олега Яковлева не стало в 2017 году, однако споры вокруг его наследства не прекращаются до сих пор. После смерти одного из "Иванушек", в его роскошной квартире осталась жить его возлюбленная Александра Куцевол, для которой стало настоящим сюрпризом, что певец завещал имущество не ей, а племяннице и другу.

В спор решил вмешаться Андрей Малахов, который. в передаче "Прямой эфир" жестко осадил конфликтующие стороны. Телеведущий показал видео, которое было снято за 10 дней до смерти Яковлева.

На нем артист рассказывает о погоде и делает вывод, что тепла в 2017 году можно не ждать. Он посоветовал поклонникам уехать куда-то в более теплые края, чтобы насладиться летом и получить заряд витаминов. Однако внимание Малахов решил обратить на другое.

Внешний вид Яковлева вызывает много вопросов. При одном только взгляде на "Иванушку" становится ясно, что он болен.

"Где жена, куда смотрит? Посмотрите на глаза и цвет лица солиста! Он желтушного цвета вообще, никто не обращает на него внимание, а сейчас делят всю его недвижимость, бабки и счета!"

– возмутился Малахов.

Ранее продюсер "Иванушек" Игорь Матвиенко высказался о конфликте Александры Куцевол с родственниками покойного артиста.