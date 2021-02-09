Мужчина скончался на 52-м году жизни

Не стало сына Всеволода Шиловского и отца Аглаи Шиловской Ильи. Режиссеру был 51 год.

Наследник знаменитого актера ушел из жизни еще 6 февраля, однако о его кончине стало известно лишь сейчас. Точные обстоятельства и причина смерти неизвестны.

Илья Шиловский окончил Школу-студию МХАТ, а после продолжил получать образование в США, пишет "Экспресс газета". Режиссер учился на факультете режиссуры и кинодраматургии.

Именно в Штатах Шиловский-младший написал сценарий киноленты "Свидание с Америкой". Однако одной из самых успешных работ Ильи считается сериал "Легенды о Круге", который посвящен жизни российского шансонье Михаила Круга.