Умер известный российский режиссер

Мужчина скончался на 52-м году жизни

Не стало сына Всеволода Шиловского и отца Аглаи Шиловской Ильи. Режиссеру был 51 год. 

Наследник знаменитого актера ушел из жизни еще 6 февраля, однако о его кончине стало известно лишь сейчас. Точные обстоятельства и причина смерти неизвестны. 

Илья Шиловский окончил Школу-студию МХАТ, а после продолжил получать образование в США, пишет "Экспресс газета". Режиссер учился на факультете режиссуры и кинодраматургии. 

Именно в Штатах Шиловский-младший написал сценарий киноленты "Свидание с Америкой". Однако одной из самых успешных работ Ильи считается сериал "Легенды о Круге", который посвящен жизни российского шансонье Михаила Круга. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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