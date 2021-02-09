"Фальшивое и наигранное": Соседов призвал россиян отказаться от просмотра "Голоса"

"Фальшивое и наигранное": Соседов призвал россиян отказаться от просмотра "Голоса"
Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Критик уверен, что руководство Первого канала специально придумывает скандалы, пытаясь поднять рейтинги передачи

Вокруг еще не вышедшего в эфир шоу "Голос. Дети" развернулась дискуссия. В этот раз нелестное мнение позволил себе выразить критик Сергей Соседов, который призвал зрителей не смотреть передачу. 

По мнению эксперта, шоу "фальшивое и наигранное", и на самом деле никто не открывает там никакие таланты. 

"Это никому не нужно. Всех этих певцов набирают, как актеров в сериал. Это просто музыкальный сериал", 

возмутился Соседов в беседе с РИА ФАН. 

Прошелся критик и по новому члену жюри Егору Криду. Шоумен оказался солидарен с теми зрителями, которые, мягко говоря, были в шоке от выбора Первого канала. По мнению критика, певец вряд ли сможет научить детей чему-то новому, а занять красное кресло ему предложили только для того, чтобы создать очередной скандал, привлечь внимание. 

Соседов уверен: все скандалы, происходящие в рамках проекта, создаются руководством телеканала. 

"Все делается специально, чтобы смотрели. Нужны ваши включенные телевизоры в это время. Не смотрите это шоу. Оно ни уму, ни сердцу. Нет там никаких талантов, никто их не собирается искать", 

– обратился музыкальный критик к телезрителям. 

Ранее своей точкой зрения на происходящее поделился бывший член жюри детского "Голоса" Максим Фадеев. Продюсер не оценил кандидатуру Егора Крида, сказав, что певец еще слишком молод для подобных шоу. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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