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Вокруг еще не вышедшего в эфир шоу "Голос. Дети" развернулась дискуссия. В этот раз нелестное мнение позволил себе выразить критик Сергей Соседов, который призвал зрителей не смотреть передачу.
По мнению эксперта, шоу "фальшивое и наигранное", и на самом деле никто не открывает там никакие таланты.
"Это никому не нужно. Всех этих певцов набирают, как актеров в сериал. Это просто музыкальный сериал",
– возмутился Соседов в беседе с РИА ФАН.
Прошелся критик и по новому члену жюри Егору Криду. Шоумен оказался солидарен с теми зрителями, которые, мягко говоря, были в шоке от выбора Первого канала. По мнению критика, певец вряд ли сможет научить детей чему-то новому, а занять красное кресло ему предложили только для того, чтобы создать очередной скандал, привлечь внимание.
Соседов уверен: все скандалы, происходящие в рамках проекта, создаются руководством телеканала.
"Все делается специально, чтобы смотрели. Нужны ваши включенные телевизоры в это время. Не смотрите это шоу. Оно ни уму, ни сердцу. Нет там никаких талантов, никто их не собирается искать",
– обратился музыкальный критик к телезрителям.
Ранее своей точкой зрения на происходящее поделился бывший член жюри детского "Голоса" Максим Фадеев. Продюсер не оценил кандидатуру Егора Крида, сказав, что певец еще слишком молод для подобных шоу.
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