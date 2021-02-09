"Его лучше не трогать": Светлаков высказался об уходе Незлобина с СТС

"Его лучше не трогать": Светлаков высказался об уходе Незлобина с СТС
Сергей Светлаков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Сейчас коллега юмориста находится в поисках себя

Пару лет назад Сергей Светлаков и Александр Незлобин заявили о своем уходе с телеканала ТНТ. Теперь юмористы создают развлекательные шоу для СТС, при этом многие из них пользуются большим успехом. Например, комики смогли перезапустить любимую передачу многих зрителей "Слава Богу, ты пришел!". Но в конце прошлого года в Сети стали распространяться слухи, что в скором времени Незлобин оставит своего друга, чтобы попробовать себя в чем-то новом. 

Светлаков решил рассказать, что же на самом деле заставило его коллегу задуматься о смене деятельности. Юморист рассказал, что Незлобин очень чувственный человек, поэтому порой его решения могут быстро меняться. 

В этой ситуации речь шла не об уходе с СТС, а о том, чтобы попробовать себя в чем-то новом. 

"Будет ли это связано с какими-то переходами, контрактами – я не знаю. Саша свободный человек, у него куча своих планов, и может быть любой расклад. Поэтому у него период исканий, и его лучше не трогать",

рассказал звезда шоу "Наша Russia" в интервью порталу "ВокругТВ".

Однако комик верит, что Александр обязательно выдаст "что-то крутое", однако для этого ему понадобится время. 

Ранее Светлаков рассказал, что заставило его уйти с ТНТ.

Юлия МИХАЙЛОВА

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