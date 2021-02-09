Скромная квартира и недорогой ремонт: где живет ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов

Скромная квартира и недорогой ремонт: где живет ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов
Дмитрий Борисов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Детали интерьера можно разглядеть во время прямых включений по Скайпу и Зуму

Зачастую, когда начинающие звезды российского шоу-бизнеса начинают хорошо зарабатывать, они сразу же стараются улучшить свои жилищные условия. Кто-то покупает роскошные квартиры, другие вкладывают миллионы в ремонт. Однако Дмитрий Борисов, судя по всему, исключение из этого "правила". 

Свою личную жизнь ведущий "Пусть говорят" не афиширует, однако иногда журналист выходит в эфир из своей квартиры, поэтому, оценив задний фон, можно сделать вывод, что Борисов живет достаточно скромно. 

Чаще всего в кадре мелькает кухня телеведущего. Комната выглядит небольшой. Из техники – хорошая стиральная машинка, телевизор и микроволновая. Окна звезды закрывают жалюзи, а вот штор на редких кадрах не видно, пишет автор канала "Где нам жить?" в Яндекс.Дзен. 

Возможно, живет Дмитрий на первом этаже, поэтому и вынужден скрываться от любопытных глаз с помощью жалюзи. 

К слову, и в остальных комнатах Борисова нет следов роскоши. Стены, например, украшены недорогими картинами и сувенирами, напоминающие о любимой работе.

Однако дорогие предметы интерьера в квартире знаменитости все-таки есть – это красивый шкаф с прозрачными дверцами, который, вполне вероятно, был сделан на заказ. 

Ранее стало известно, сколько примерно зарабатывает Дмитрий Борисов и другие ведущие федеральных каналов.

Юлия МИХАЙЛОВА

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