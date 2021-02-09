Поступок мужчины в Сети назвали "дешевыми понтами"

В Сети активно обсуждают выходку одного из богатейших российских блогеров. Валентин Петухов, который интернет-пользователем больше известен как Wylsacom, "арендовал" целый самолет, чтобы добраться до Сочи.

Блогер выкупил все места в Airbus. Фото из пустого самолета появилось на его странице в "Инстаграм".

"Зачем бизнес-класс, когда весь эконом твой. Взял самолет в шеринг и долетел до Сочи как положено. И это даже не реклама, это просто желание попробовать все новое и необычное",

– поделился Петухов с подписчиками.

Позже Валентин пообещал рассказать, во сколько ему обошелся перелет из Москвы в Сочи, однако о таком решении мужчина точно не жалеет.

Если верить СМИ, перелет из Москвы в Сочи обошелся Wylsacom более чем в миллион рублей, пишет "Комсомольская правда".

И несмотря на то, что сам блогер остался собой доволен, его поклонники такую выходку явно не оценили.

"Что-то на богатом", "Очень дешевые понты... комфорта от того что ты взял весь эконом вообще ноль", "Дядь Валь, ну хватит выпендриваться", "Почему столько денег не потратить на благотворительность. Зачем так жить?", "Зажрался",

– негодуют подписчики.