Полет в Сочи за миллион рублей: российский блогер выкупил все места в самолете

Полет в Сочи за миллион рублей: российский блогер выкупил все места в самолете
Кадр youtube.com
Поступок мужчины в Сети назвали "дешевыми понтами"

В Сети активно обсуждают выходку одного из богатейших российских блогеров. Валентин Петухов, который интернет-пользователем больше известен как Wylsacom, "арендовал" целый самолет, чтобы добраться до Сочи. 

Блогер выкупил все места в Airbus. Фото из пустого самолета появилось на его странице в "Инстаграм". 

"Зачем бизнес-класс, когда весь эконом твой. Взял самолет в шеринг и долетел до Сочи как положено. И это даже не реклама, это просто желание попробовать все новое и необычное",  

– поделился Петухов с подписчиками. 

Позже Валентин пообещал рассказать, во сколько ему обошелся перелет из Москвы в Сочи, однако о таком решении мужчина точно не жалеет. 

Если верить СМИ, перелет из Москвы в Сочи обошелся Wylsacom более чем в миллион рублей, пишет "Комсомольская правда".

И несмотря на то, что сам блогер остался собой доволен, его поклонники такую выходку явно не оценили. 

"Что-то на богатом", "Очень дешевые понты... комфорта от того что ты взял весь эконом вообще ноль", "Дядь Валь, ну хватит выпендриваться", "Почему столько денег не потратить на благотворительность. Зачем так жить?", "Зажрался", 

– негодуют подписчики. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Кто это?
Еще один бьюти-блохер?
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Вкусил жизни властьдержащих?
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