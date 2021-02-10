Что сделали с телом: похороны звезды "Дома-2" обернулись скандалом

Что сделали с телом: похороны звезды "Дома-2" обернулись скандалом
Фото: pixabay.com
Стали известны подробности прощания с экс-участницей телестройки

Звезда "Дома-2" Мария Политова умерла больше трех лет назад при странных обстоятельствах – девушку нашли на улице с признаками обморожения. Несмотря на узнаваемость, хоронили девушку скромно. Детали рассказал экс-участник телестройки Май Абрикосов.

"Ее очень скромно кремировали. В простом гробу", – сообщил один из работников морга. Переписку Абрикосов опубликовал в "Инстаграм".

Речь о Политовой зашла из-за скандала с организацией похорон другим экс-участником "Дома-2". Венцеслав Венгржановский хотел устроить траурную церемонию "покруче, и желательно за рекламу, повторяя, что он медийное лицо". Это возмутило Абрикосова, который назвал Венгржановского "очередной потеряшкой "Дома-2".

"Не первый раз участники проекта попрошайничают за рекламу, утратив реальность, – написал в соцсетях Абрикосов. – Настолько почувствовали себя "народными" и большими звёздами, что верят – им все должны, каждый счастлив дотронуться до звезды. И не отдают отчета – они жалки, смешны, абсурдны".

Напомним, Политову нашли мертвой в декабре 2017 года. В крови девушки обнаружили следы различных веществ. По официальной версии, звезда скончалась от резкого скачка артериального давления.

Фоторепортаж
Обморожение и поножовщина: как умирали звезды "Дома-2"
Андрей Кадетов. Фото: instagram.com/andrey_kadetov Мария Политова. Фото: instagram.com/love___tv/
Анастасия Тарасюк. Фото: instagram.com/anastasiatarasyuk/ Светлана Устиненко. Фото: instagram.com/svetlana_ust Полина Лобанова. Фото: instagram.com/spletni_com
Карина СИРАЗОВА

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