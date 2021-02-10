Артистка хочет вернуть квартиру покойного мужа

Мария Максакова сообщила, что она планирует пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Таким образом оперная певица пытается вернуть квартиру убитого в 2017 году супруга Дениса Вороненкова.

Речь идет о жилплощади, расположенной на Краснопресненской набережной. Примечательно, что некоторое время назад Максакова оформила квартиру на своего фиктивного мужа Далхата Халяева, уроженца Нальчика. Мужчина же вписал в элитные апартаменты неких соотечественников. Они обещали заплатить избраннику артистки, но позже якобы обманули.

В эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале Мария заявила, что на момент заключения сделки она не отдавала отчета своим действиям. Это и предстоит выяснить специалистам.

Что касается самого Халяева, то он встал на сторону оперной дивы. Возлюбленные решили объединить усилия в борьбе за шикарную квартиру.

Напомним, ранее появилась информация, что Мария Максакова вновь улетела на Украину. Звезда так и не смогла наладить отношения со своими родственниками. Однако, по словам певицы, она в скором времени вернется и обязательно даст о себе знать.