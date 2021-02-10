Свадьбы была выгодна певице, считает ее подруга

Родные Валентины Легкоступовой винят в смерти звезды ее последнего мужа Валентина Фирсова. Некоторые считают, что именно из-за яхтсмена певица начала выпивать незадолго до трагедии, подозрительным кажется и то, что несчастье произошло спустя месяц после свадьбы. Своей версией случившегося поделилась близкая подруга покойной Наталья Штурм.

По словам певицы, Легкоступова и Фирсов общались пять лет, но о замужестве исполнительница хита "Ягода-малина" не думала. "Я думаю, это было кем-то профинансировано", – высказалась Штурм, предположив, что свадьба была выгодна самой артистке.

В чувствах яхтсмена Наталья не сомневается, как и в том, что он не бил супругу. "Она бухала с ним, как он сказал, энное количество недель, – напомнила Штурм в беседе с "Пятым каналом". — В этом его вина – прямая и косвенная".

Певица считает: выяснить, что случилось на самом деле, не выйдет, потому что супруги были в квартире вдвоем. Делом занимается следствие.

За несколько дней до ухода из жизни Легкоступова пережила клиническую смерть, после которой ей пришлось проводить серьезную операцию на мозге.