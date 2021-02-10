"Было кем-то профинансировано": почему Легкоступова вышла замуж за Фирсова

"Было кем-то профинансировано": почему Легкоступова вышла замуж за Фирсова
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Свадьбы была выгодна певице, считает ее подруга

Родные Валентины Легкоступовой винят в смерти звезды ее последнего мужа Валентина Фирсова. Некоторые считают, что именно из-за яхтсмена певица начала выпивать незадолго до трагедии, подозрительным кажется и то, что несчастье произошло спустя месяц после свадьбы. Своей версией случившегося поделилась близкая подруга покойной Наталья Штурм.

По словам певицы, Легкоступова и Фирсов общались пять лет, но о замужестве исполнительница хита "Ягода-малина" не думала. "Я думаю, это было кем-то профинансировано", – высказалась Штурм, предположив, что свадьба была выгодна самой артистке.

В чувствах яхтсмена Наталья не сомневается, как и в том, что он не бил супругу. "Она бухала с ним, как он сказал, энное количество недель, – напомнила Штурм в беседе с "Пятым каналом". — В этом его вина – прямая и косвенная".

Певица считает: выяснить, что случилось на самом деле, не выйдет, потому что супруги были в квартире вдвоем. Делом занимается следствие.

За несколько дней до ухода из жизни Легкоступова пережила клиническую смерть, после которой ей пришлось проводить серьезную операцию на мозге.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Почему НАТО усилило присутствие в Черном море: ответ дал Столтенберг

Альянс продолжает гнуть свою линию в вопросе о принадлежности Крыма

Что нужно для получения пенсий умерших: новые правила

Заявление на выплаты можно будет подать на расстоянии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей