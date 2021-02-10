Жена Малахова сильно изменилась: появилось свежее фото

Жена Малахова сильно изменилась: появилось свежее фото
Андрей Малахов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Супруги побывали на звездной тусовке

Накануне многочисленные представители российского шоу-бизнеса собрались на вечеринке в честь юбилея Аниты Цой. Среди приглашенных гостей оказались Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева.

Примечательно, что телеведущий долгое время не выходил в свет с супругой. Дело в том, что в 2017 году у пары родился сын, и практически все свое время Шкулева начала отдавать наследнику.

В личном инстаграм-аккаунте Анита Цой опубликовала фотоотчет с грандиозного праздника. На втором фото можно увидеть певицу в компании звезды "Прямого эфира" и его избранницы.

В глаза сразу же бросается внешний вид Натальи. Можно отметить, что женщина посвежела и сбросила в весе. Ходят слухи, что Шкулева прибегла к омолаживающей процедуре, пишет "7 дней".

Рядом с любимой супругой Малахов буквально светился от счастья. Телеведущий в полной мере наслаждался времяпровождением с женой. Ведь Андрею редко выпадает шанс вывести избранницу в свет и отдохнуть от домашних забот.

Ранее Малахов показал пугающее видео, сделанное за 10 дней до смерти солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Почему НАТО усилило присутствие в Черном море: ответ дал Столтенберг

Альянс продолжает гнуть свою линию в вопросе о принадлежности Крыма

Что нужно для получения пенсий умерших: новые правила

Заявление на выплаты можно будет подать на расстоянии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей