Супруги побывали на звездной тусовке

Накануне многочисленные представители российского шоу-бизнеса собрались на вечеринке в честь юбилея Аниты Цой. Среди приглашенных гостей оказались Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева.

Примечательно, что телеведущий долгое время не выходил в свет с супругой. Дело в том, что в 2017 году у пары родился сын, и практически все свое время Шкулева начала отдавать наследнику.

В личном инстаграм-аккаунте Анита Цой опубликовала фотоотчет с грандиозного праздника. На втором фото можно увидеть певицу в компании звезды "Прямого эфира" и его избранницы.

В глаза сразу же бросается внешний вид Натальи. Можно отметить, что женщина посвежела и сбросила в весе. Ходят слухи, что Шкулева прибегла к омолаживающей процедуре, пишет "7 дней".

Рядом с любимой супругой Малахов буквально светился от счастья. Телеведущий в полной мере наслаждался времяпровождением с женой. Ведь Андрею редко выпадает шанс вывести избранницу в свет и отдохнуть от домашних забот.

Ранее Малахов показал пугающее видео, сделанное за 10 дней до смерти солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева.