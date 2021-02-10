Девушка потерпела неудачу на программе

Внучка бывшего президента Украины Виктора Ющенко решила принять участие в шоу "Голос". Однако выступление для Доминики оказалось неудачным – певица провалилась.

На слепых прослушиваниях артистка исполнила песню "Плакала" украинской группы Kazka. Перед выходом на сцену Доминика сказала: ей хотелось бы, чтобы дедушка гордился. Однако во время выступления внучке Ющенко не удалось справиться с волнением, что отметили наставники проекта, и ни один из членов жюри к ней не повернулся.

Впрочем, зрителям исполнение Доминики понравилось. В комментариях на "Ютуб" отметили, что у певицы приятный голос, но ей нужно еще немного поработать, и тогда можно снова вернуться на проект. Некоторые предположили, что артистка просто ошиблась с выбором песни:

"Бедная, очень переволновалась. Но нужно идти до конца!", "Талантливая, но нужно еще работать", "Прекрасный красивый тембр", "Песня неудачная".

В Сети также обратили внимание, что родственные связи Доминики не повлияли на решение наставников "Голоса", припомнив скандал на российском проекте:

"Это вам не дочь Алсу и не дочь работника телеканала, а "всего лишь" внучка президента. Помню в Голос дети дочь Яценюка тоже не прошла. Молодцы украинцы", "Ни в одной постсоветской стране невозможно проиграть, даже участвовать, на конкурсе внучке бывшего президента".

Ярина-Доминика Ющенко-Гончар родилась в 2001 году в семье дочери экс-президента Виталины Ющенко и сына чиновника Налоговой администрации Михаила Гончара. Около десяти лет назад отца девушки убили в собственной квартире.

