Внучку экс-президента Украины отказались брать на шоу "Голос" - видео

Внучку экс-президента Украины отказались брать на шоу "Голос" - видео
Владимир Ющенко. Фото:Alexandr Altukhov/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеПремьер Украины предупредил Европу об опасности вакцины "Спутник V"
Девушка потерпела неудачу на программе

Внучка бывшего президента Украины Виктора Ющенко решила принять участие в шоу "Голос". Однако выступление для Доминики оказалось неудачным – певица провалилась.

На слепых прослушиваниях артистка исполнила песню "Плакала" украинской группы Kazka. Перед выходом на сцену Доминика сказала: ей хотелось бы, чтобы дедушка гордился. Однако во время выступления внучке Ющенко не удалось справиться с волнением, что отметили наставники проекта, и ни один из членов жюри к ней не повернулся.

Впрочем, зрителям исполнение Доминики понравилось. В комментариях на "Ютуб" отметили, что у певицы приятный голос, но ей нужно еще немного поработать, и тогда можно снова вернуться на проект. Некоторые предположили, что артистка просто ошиблась с выбором песни:

"Бедная, очень переволновалась. Но нужно идти до конца!", "Талантливая, но нужно еще работать", "Прекрасный красивый тембр", "Песня неудачная".

В Сети также обратили внимание, что родственные связи Доминики не повлияли на решение наставников "Голоса", припомнив скандал на российском проекте:

"Это вам не дочь Алсу и не дочь работника телеканала, а "всего лишь" внучка президента. Помню в Голос дети дочь Яценюка тоже не прошла. Молодцы украинцы", "Ни в одной постсоветской стране невозможно проиграть, даже участвовать, на конкурсе внучке бывшего президента".

Ярина-Доминика Ющенко-Гончар родилась в 2001 году в семье дочери экс-президента Виталины Ющенко и сына чиновника Налоговой администрации Михаила Гончара. Около десяти лет назад отца девушки убили в собственной квартире.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Почему НАТО усилило присутствие в Черном море: ответ дал Столтенберг

Альянс продолжает гнуть свою линию в вопросе о принадлежности Крыма

Что нужно для получения пенсий умерших: новые правила

Заявление на выплаты можно будет подать на расстоянии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей